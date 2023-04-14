МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в пятницу незначительно ослабел к доллару и юаню и прибавил против евро в рамках общей стабилизации российский валюты, следует из данных торгов и комментария аналитика. Рубль теряет к доллару и юаню, но укрепляется к евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 39 копеек, до 81,79 рубля, юаня — на 4 копейки, до 11,9 рубля, евро снизился на 20 копеек, до 90,2 рубля.

Объем торгов юанями составил 81,5 миллиарда рублей против 27,4 миллиарда по евро и 74,3 миллиарда по доллару.

Доллар повысился за день на 0,5%, юань — на 0,35%, евро снизился на 0,2%,

Доллар за неделю повысился на 66 копеек, юань – на 9 копеек, евро вырос на 1,29 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в пятницу в целом стабилизировалась: снижалась против доллара и юаня, однако прибавляла к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса, где европейская валюта после обновления максимума с апреля 2022 года, опустилась ниже уровня 1,1 доллара.

"Российская валюта за неделю незначительно снизилась по отношению к доллару. После пяти недель снижения подряд данную динамику можно считать позитивной. Рубль локально стабилизировался на фоне роста нефтяных котировок на неделе, а также из-за ослабления американской валюты на форексе", — комментирует Антон Кравченко из УК "Первая".

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) прибавляет 0,6%, до 101,6 пункта. Таким образом, показатель корректируется вверх после обновления ранее в пятницу минимума за год – ниже 101 пункта. То есть спрос на риск остается повышенным на фоне, близком к минимальному, уровне индекса.

Стоимость нефти к 20.57 мск повышается на 0,3%, до 86,4 доллара за баррель сорта Brent. Торги прошлой недели закончилась на уровне 85,1 доллара.

ПРОГНОЗЫ

Прогноз по курсу доллара на будущую неделю – 79-82 рубля, говорит Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"С большей вероятностью после временной консолидации доллар отправится в направлении отметки 80, а возможно, что и ниже. Мы видим, что давление со стороны существенного снижения нефтегазовых доходов за первый квартал года постепенно ослабевает. Цены на нефть с начала апреля удерживаются на высоком уровне, и это должно транслироваться в улучшение позиций российской валюты", — добавляет он.

"Локально рубль также может начать получать поддержку от подготовки компаний к налоговому периоду – для его прохождения часть экспортеров заблаговременно продает дополнительные объемы валюты", — говорит Буйволов.

По мере увеличения экспортной выручки, с некоторым лагом, это отразится на увеличении продаж валюты и может позитивно повлиять на курс рубля, считает Кравченко из УК "Первая".