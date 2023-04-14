МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций и роста рубля, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Рубль незначительно снизился к доллару и юаню и прибавил к евро

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за неделю опустится на 1,2%, до 2524 пункта, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent поднимется в пределах 0,5 доллара, до 86,6 доллара за баррель, а курс евро на форексе останется около 1,1 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара на следующей неделе упадет на 1,6 рубля, до 80,2 рубля, евро — на 1,4 рубля, до 88,8 рубля, юаня — на 30 копеек, до 11,6 рубля, ожидают эксперты.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Динамика мирового рынка на предстоящей неделе во многом будет определяться событиями начавшего в США сезона отчетности. В связи с усилившимися в последнее время рисками для финансового сектора особенно важными могут быть отчетности американских банков, которые рынок продолжит отыгрывать в понедельник", — отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Из публикуемой экономической статистики стоит отметить пятничные оперативные данные по индексам деловой активности в США и ЕС, а также мартовскую статистику по ВВП, промышленному производству и розничным продажам в Китае. Если экономические данные напомнят о рисках рецессии, рисковые активы (в первую очередь, цены на нефть) снизятся, но в целом глобальный рынок на предстоящей неделе, вероятно, не будет показывать явно направленную динамику, считает аналитик.

Нефтяные фьючерсы на этой неделе обновили локальные пики, в связи с чем можно говорить о готовности к повышению как минимум в район 90 долларов по Brent, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Причинами их покупок могут стать ожидания более ограниченного предложения на рынке в связи с сокращением нефтедобычи ОПЕК+ и ослаблением доллара на фоне перспективы смягчения позиции ФРС, говорит она.

РУБЛЬ ВЫРАСТЕТ

На будущей неделе активизируются экспортеры, которые начнут продавать дополнительные объёмы инвалюты для прохождения налогового периода, пик которого придется на 28 апреля, что поддержит рубль, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

У рубля есть потенциал к укреплению по мере того, как выросшие цены на нефть транслируются в рост экспортных поступлений, считает Григорьев. "При этом под конец предстоящей недели компании-экспортеры могут усилить продажи валютной выручки в рамках подготовки к налоговому периоду. На этом фоне курс доллара может закончить неделю ниже 81 рублей", — считает он.

Согласно теханализу, при сохранении курсов ниже сопротивлений: 82,8 рубля за доллар, 90,5 рубля за евро и 11,95 рубля за юань, соответственно, а также при умеренно позитивном сценарии, целями дальнейшей коррекции курсов вниз станут уровни 79 рублей, 86 рублей и 11,5 рубля, соответственно оценивает Кожухова.

Курс доллара ожидается в диапазоне 80–82 рубля, валюту РФ будет поддерживать период налоговых выплат, резюмирует Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе могут ощущать сдержанное нисходящее давление в ожидании объявления об 11-м пакете санкций ЕС, намерение принять который подтверждают официальные лица, отмечает Кожухова. "После неоднозначных дивидендных новостей российский рынок акций начал терять энергию роста. Но поскольку сезон годовых собраний акционеров еще только начинается, стимулов для фиксации прибыли пока также нет. В этой ситуации, рынок, скорее всего, перейдет в боковой тренд", — считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Российский рынок акций немного поднялся в пятницу

По оценкам Алексея Головинова из Промсвязьбанка, ближайшую неделю индекс Московской биржи будет двигаться в диапазоне 2500-2550 пунктов.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

После сообщений о том, что на космическую отрасль будет направлен 251 миллиард рублей в 2023 году, взлетели акции "ВСМПО-Ависма", напоминает Головинов. На его взгляд, реакция рынка была неоправданной, поэтому он ждёт постепенно снижения котировок компании.

"Довольно заметно снизились акции "Совкомфлота" после того, как совет директоров рекомендовал выплатить 50% скорректированной чистой прибыли в качестве дивидендов. Рынок ожидал, что на выплаты будет направлено вдвое больше. Текущая доходность в 7%, на наш взгляд, выглядит неоправданно низкой, мы ждём дальнейшего снижения котировок", — говорит аналитик.

"На фоне разочаровавших новостей от "Совкофлота", начали корректироваться акции "Транснефти". Инвесторы ожидают, что компания заплатит щедрые дивиденды, однако ситуация с выплатами "Совкомфлота" добавляет сомнений", — добавляет он.

Головинов считает, что ослабление рубля на данный момент остановилось. В связи с этим он ожидает снижения привлекательности акций нефтегазового сектора, которые к тому же остаются перекупленными. Возможен переток инвесторов в бумаги сектора горной добычи и металлургии, однако спрос, вероятно, будет точечным. Акции Сбербанка будут двигаться на текущих уровнях вплоть до дивидендной отсечки в мае, добавляет он.

Ващенко напоминает, что из корпоративных событий можно отметить операционные результаты Х5, ТГК-1 и "Норникеля" за первый квартал. Отдельные бумаги нефтегаза и черной металлургии могут начать или продолжить коррекцию, в их числе "Лукойл", ММК, "Северсталь", дивидендный фактор оказывает поддержку бумагам Сбербанка, "Транснефти" и другим, добавляет он.

Совет директоров ТМК, тем временем, в четверг должен дать рекомендацию по выплатам за 2022 год, до этого компания заплатила дивиденды за девять месяцев с доходностью 7%, отмечает Кожухова.