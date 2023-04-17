МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается к доллару, переходит к падению против юаня и повышается к евро: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 82,01 рубля, китайской — до 11,91 рубля, европейской – теряет до 89,76 рубля, следует из данных Московской биржи. “Черные лебеди” за углом: что ждет рубль к концу года

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск повышается на 22 копейки, до 82,01 рубля, евро падает на 44 копейки, до 89,76 рубля, курс юаня растет на 1 копейку, до 11,91 рубля.

Минутами ранее юань максимально снижался до 11,88 рубля.