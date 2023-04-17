Курс рубля снижается к доллару и юаню, но повышается к евро
Курс рубля снижается к доллару, переходит к падению против юаня и повышается к евро
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается к доллару, переходит к падению против юаня и повышается к евро: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 82,01 рубля, китайской — до 11,91 рубля, европейской – теряет до 89,76 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск повышается на 22 копейки, до 82,01 рубля, евро падает на 44 копейки, до 89,76 рубля, курс юаня растет на 1 копейку, до 11,91 рубля.
Минутами ранее юань максимально снижался до 11,88 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230417/840391169.html
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