МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром растет к основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры оценивают перспективы очередного повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Представитель ФРС призвал к повышению процентных ставок

По состоянию на 8.11 мск курс евро к доллару снижается до 1,0986 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1 доллара, курс доллара к иене — растет до 134,17 иены со 133,77 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) повышается на 0,11%, до 101,66 пункта.

Внимание рынков сосредоточено в основном вокруг нового цикла заседаний крупных мировых центробанков, которые пройдут в конце апреля-начале мая. В том числе ФРС США проведет заседание 2-3 мая, по итогам на пресс-конференции выступит глава центробанка Джером Пауэлл.

Инвесторы ждут комментарии о дальнейших планах Федрезрва по монетарной политике, а также очередного повышения ключевой ставки. По данным CME Group, 80,5% аналитиков закладывают очередное повышение ставки ФРС в мае — на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых. Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает стоимость национальной валюты.

Другим фактором для рынков может стать сезон корпоративной отчетности, который традиционно стартовал с крупных американских банков в пятницу. Тогда после публикации отчетов акции JPMorgan Chase подскочили в цене на 7,55%, Citigroup — на 4,8%, BlackRock — на 3,1%. Данные финотчетов могут служить для рынков сигналом о ситуации в экономике и экономических перспективах.