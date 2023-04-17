МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. В понедельник юань снизился против крепнущего доллара США на фоне подавленной склонности инвесторов к риску. Рынки ждут выходящих во вторник данных по ВВП Китая. Хуже рубля: можно ли заработать на падающих валютах

Доллар восстановился от годового минимума против других основных валют благодаря сильным данным по розничным продажам, краткосрочными инфляционным ожиданиям и прибылям американской компаний, которые усилили ожидания повышения ставки ФРС в мае.

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,8679 против 6,8606 в пятницу. На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 6,8758, а на момент написания статьи торговалась 6,8769.

По словам трейдеров, в ближайшее время динамика юаня будет зависеть от движений доллара, но перспективы денежно-кредитной политики в Китае и темпы восстановления его экономики также окажут воздействие на настроения потребителей.

В понедельник Народный банк Китая, как и ожидалось, осуществил вливание ликвидности в финансовую систему в рамках программы среднесрочного кредитования и оставил процентные ставки без изменений.

Центральный банк влил в банковскую систему меньше ликвидности, чем прогнозировали рынки, но больше объема погашаемого долга. По мнению экономиста ING Ирис Пан, это означает, что банк не очень обеспокоен темпом восстановления экономики.

Во вторник выйдут данные по ВВП Китая за 1-й квартал, которые помогут инвесторам определить состояние второй по величине экономики мира после отмены в ней карантинных мер.

"Мы ждем данных по ВВП за 1-й квартал, но отчеты по инфляции и кредитованию за март уже дали нам некоторое представление о неровности восстановления", — сказал аналитик OCBC Bank Томми Се.

По его словам, превысившие ожидания данные по экспорту за март создают повышательный риск для прогноза ВВП.

Давление на юань оказывает усиление доллара, которому способствует председатель ФРС Джерома Пауэлла, сказавший в пятницу, что руководители центрального банка "не достигли большого прогресса" в деле возвращения инфляции к целевому уровню 2%, поэтому им необходимо продолжить повышение процентных ставок.

На момент написания статьи индекс доллара поднялся до 101,689 от уровня закрытия пятницы 101,552.