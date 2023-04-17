АНКАРА, 17 апр — ПРАЙМ. Экономисты Турции заявили о необходимости поступления в обращение банкнот номиналом в 500 и тысячу лир (соответственно, эквивалент 26 и 51 доллара), так как нынешняя крупнейшая банкнота в 200 лир сильно потеряла в своей стоимости с 2009 года (сейчас это около 10,5 долларов), пишет в понедельник газета Cumhuriyet. ЦБ запустит в оборот модернизированную купюру в 100 рублей этим летом

Инфляция в Турции в годовом выражении составляет сейчас примерно 50%. По состоянию на 9.30 мск курс турецкой лиры к доллару — 19,33.

По подсчетам экономистов, банкноты в 200 лир, самые крупные бумажные деньги Турции на данный момент, потеряли 647% своей стоимости с 2009 года, когда они поступили в обращение.

"За потребительскую корзину, которая в то время была наполнена на 200 TL, сегодня нужно заплатить 1495 TL (свыше 77 долларов США)", — подчеркивает издание.

По сведениям газеты, ссылающейся на текущие данные Центрального банка Турции, количество банкнот номиналом 200 лир (TL) в обращении, которое в марте 2022 года составляло 536 миллионов, в марте 2023 года превысит 1 миллиард 77 миллионов. Такое развитие событий признается экономическими экспертами как ключевой показатель высокой инфляции.

Шенол Бабушчу, бывший заместитель генерального директора госбанка Ziraat, был одним из первых, кто заявил, что правительство напечатает новые банкноты в условиях обесценения турецкой лиры. Экономист прогнозирует выпуск монет номиналом 5 лир и банкнот номиналом 500 лир и 1000 лир.