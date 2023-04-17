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2023-04-17T10:20:28+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230417/840393060.html
Банк России продал юаней на 3,7 миллиарда рублей
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Банк России продал на внутреннем рынке юаней с расчетами 14 апреля на сумму 3,7 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с... ПРАЙМ, 17.04.2023
валюта, рынки, новости, россия, центробанк, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Банк России продал на внутреннем рынке юаней с расчетами 14 апреля на сумму 3,7 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани.
Как анонсировал Минфин, в период с 7 апреля по 5 мая это будут продажи валюты — суммарно на 74,6 миллиарда рублей, примерно по 3,7 миллиарда в день.