МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Прорабатываемый Банком России и Минфином лимит на закупки валюты на внутреннем рынке в рамках крупных сделок по выкупу бизнеса у иностранных компаний, выходящих из активов в России, может быть плавающим и зависеть от конъюнктуры рынка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина России. В России могут ограничить покупку валюты для поддержки рубля

Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова сообщила о том, что в Минфине и ЦБ РФ прорабатывается механизм, который предусматривает установление ежемесячного лимита на закупки валюты на внутреннем рынке в рамках крупных сделок по выкупу бизнеса уходящих из страны компаний. Как пишет издание, из-за низкой ликвидности иностранной валюты на российском рынке крупные покупки ее могут приводить к волатильности рубля.

"Лимит в целом может быть некой плавающей величиной, которая зависит от конъюнктуры на валютном рынке. При принятии решений подкомиссия всегда учитывала и учитывает рыночную конъюнктуру. Это необходимо для того, чтобы избежать дестабилизации валютного рынка", — сообщили в пресс-службе.

Курс доллара к рублю 7 апреля поднялся до максимума за год, достигнув 83,5 рубля (плюс 5,9 рубля с начала месяца), после чего несколько скорректировался и стабилизировался на прошлой неделе ниже 82,2 рубля. С началом текущей недели рубль пытается корректироваться вверх: курс доллара сползает в направлении 81 рубля.