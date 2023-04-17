МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник днем растет по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, инвесторы ожидают дальнейшего повышения учетной ставки Федеральной резервной системой США, свидетельствую данные торгов и комментарии аналитиков. Минфин объяснил, зачем ограничит закупки валюты

По состоянию на 13.58 мск курс евро к доллару снижается до 1,0983 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1 доллара, курс доллара к иене — растет до 133,98 иены со 133,77 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) повышается на 0,11%, до 101,66 пункта.

По мнению стратегов Commonwealth Bank of Australia Джозефа Капурсо (Joseph Capurso) и Кристины Клифтон (Kristina Clifton), которое приводит агентство Блумберг, доллар, скорее всего, восстановит свои потери в ближайшие месяцы, даже если его курс снизится на этой неделе, если экономические данные США разочаруют.

Эксперты связывают это с возможным повышением учетной ставки Федеральной резервной системой США. По данным CME Group, 85,5% аналитиков ожидают повышения ставки регулятором на 0,25 процентного пункта, до 5-5,25% годовых.