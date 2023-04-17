МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Внутренний валютный рынок будет нейтрально реагировать на отток капитала в валюту в рамках ухода нерезидентов из России, если их ежедневные покупки не будут превышать 3-5% объема торгов, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. В Госдуме заявили, что европейцы наплевали на украинское сельское хозяйство

Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова сообщила, что в Минфине и ЦБ РФ прорабатывается механизм, который предусматривает установление ежемесячного лимита на закупки валюты на внутреннем рынке в рамках крупных сделок по выкупу бизнеса уходящих из страны компаний. Как пишет издание, из-за низкой ликвидности иностранной валюты на российском рынке крупные покупки ее могут приводить к волатильности рубля.

"Данная мера выглядит актуальной, поскольку к факторам фундаментальной слабости рубля добавляется давление со стороны сделок по выходу нерезидентов из российских проектов. С учетом снижения активности внутреннего валютного рынка в сегменте резервных валют влияние даже относительно небольших сумм в рамках подобных операций вызывает ослабление рубля. В паре юань-рубль такая мера не требуется, поскольку нет запланированных оттоков и притоков капитала, которые смогли бы повлиять на привычный ход торгов", — говорит он.

"Параметры данного механизма могут быть определены как от суммы запланированных сделок, так и от объема внутренних валютных торгов. Чтобы внутренний рынок нейтрально реагировал на подобный отток капитала в валюту, ежедневные покупки не должны превышать 3-5%", — оценивает Евстифеев.

"Тем не менее, могут быть и исключения, например, когда рубль демонстрирует сильные движения. Стоит понимать, что текущее ослабление рубля вызвано не столько фактором выхода нерезидентов из российского бизнеса, сколько невысокими ценами на нефть и сокращением профицита счета текущих операций. При высоких ценах на нефть и сильном экспорте валютный рынок не заметил бы оттоков на 50-100 миллиардов рублей за неделю", — оценивает эксперт.

Курс доллара к рублю 7 апреля поднялся до максимума за год, достигнув 83,5 рубля (плюс 5,9 рубля с начала месяца), после чего несколько скорректировался и стабилизировался на прошлой неделе ниже 82,5 рубля. С началом текущей недели рубль пытается корректироваться вверх: курс доллара сползает в направлении 81 рубля.