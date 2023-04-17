МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Банк России не планирует дополнительных мер в направлении валютных ограничений, но возможны корректировки существующих, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Минфин объяснил, зачем ограничит закупки валюты

"Сейчас никаких дополнительных небольших мер здесь не предполагается, валютных ограничений. Может быть, какой-то "тюниг", что называется… Но в целом мы считаем, что система более-менее стабилизировалась", — сказала Набиуллина.

Она отметила, что регулятору "в начале санкций" пришлось ввести очень жесткие валютные ограничения, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном и финансовом рынке, "и как ответную меру".

"После того как ситуация более-менее успокоилась, мы значительную часть валютных ограничений убрали. Мы считаем это важным, потому что в условиях жестких валютных ограничений затруднена внешнеэкономическая деятельность… Поэтому мы вот такое ослабление проводили", — добавила Набиуллина.