МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Ослабление рубля вызывает рост издержек производителей РФ, поскольку валютная составляющая присутствует во многих категориях товаров, но при этом итоговая динамика цен будет зависеть от длительности текущего тренда, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков. В России могут ограничить покупку валюты для поддержки рубля

"Ослабление рубля вызывает рост издержек производителей, ведь валютная составляющая присутствует во многих категориях товаров. Однако итоговая динамика цен будет зависеть от длительности текущего тренда", — считает Востриков. В свою очередь, низкая покупательная способность населения остается сегодня сдерживающим фактором, заметил он.

Курс доллара к рублю 7 апреля поднялся до максимума за год, достигнув 83,5 рубля. С начала года курс рубля к доллару в РФ потерял 19,5% на снижении продаж экспортерами валютной выручки и ухудшении торгового баланса РФ. Назван курс рубля, который разорвет российский бюджет

По словам Вострикова, напрямую валютный курс влияет на цену импортной продукции, ввозимой из-за рубежа — например, чая, кофе, импортных фруктов и овощей. Но если говорить в целом, то у каждого продукта своя себестоимость, и поэтому импортную составляющую необходимо учитывать в технологическом цикле на пищевом производстве каждой единицы изделия, считает собеседник агентства.

Например, современные предприятия пищевой промышленности работают на импортном оборудовании и технике, используют импортное сырье, упаковочные материалы и пищевые ингредиенты, растениеводы — используют импортный посевной материал, технику, средства защиты растений, поливные системы, перечисляет Востриков, животноводы — закупают оборудование, генетический материал, вакцины, кормовые добавки иностранного производства.