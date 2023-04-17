МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Рубль в понедельник растет к доллару, юаню и евро в рамках восстановления после ощутимого падения в предыдущие недели, следует из данных торгов. Банк России не планирует дополнительных мер по валютным ограничениям

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.37 мск снижался на 21 копейку, до 81,58 рубля, евро падал на 76 копеек, до 89,43 рубля, юаня – на 5 копеек, до 11,85 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составлял 84 миллиарда рублей против 29 миллиардов по евро и 69,3 миллиарда по доллару.

Доллар при этом снижался к рублю на 0,2%, юань – на 0,5%, евро падал на 0,9%.

РУБЛЬ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

Российская валюта в понедельник растет, восстанавливаясь после падения в предыдущие недели. Так, суммарный рост доллара предыдущих шести недель составил 6,15 рубля (+8,1%). Минфин объяснил, зачем ограничит закупки валюты

"Позитивом для рубля выступает относительно высокий уровень котировок нефти, что постепенно выправляет ситуацию с платежным балансом, увеличивая поступление иностранной валюты на внутренний рынок. Дополнительным драйвером укрепления рубля способен выступить очередной налоговый период у экспортеров, пик которого приходится на следующую неделю. Многие компании заранее продают инвалюту для фискальных выплат, тем более, что ее курс сейчас находится на привлекательно высоком уровне", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций"

Стоимость нефти к 16.37 мск снижается на 0,6%, до 85,8 доллара за баррель сорта Brent, находясь около максимумов за несколько недель.

ПРОГНОЗЫ

У рубля в целом сохраняется потенциал к укреплению, особенно на следующей неделе, когда усилятся продажи валюты экспортерами в рамках апрельского налогового периода, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Производители заявили о росте издержек из-за ослабления рубля

Крайняя техническая перепроданность российской валюты повысила шансы на ее коррекцию вверх, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"Мы также отмечали, что по итогам первого квартала положительное сальдо торгового баланса РФ сократилось в 2,9 раза, но все еще остается положительным. Кроме того, уже на текущей неделе будет ощущаться влияние грядущих налоговых платежей — российские экспортеры усилят продажу валюты", — добавляет он.