МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник растет к евро и иене, инвесторы ожидают дальнейшего повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствую данные торгов и комментарий аналитика. ЦБ допустил использование ЦФА во внешних расчетах в качестве эксперимента

По состоянию на 17.48 мск курс евро к доллару снижался до 1,0917 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1 доллара, курс доллара к иене рос до 134,53 иены со 133,77 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,63%, до 102,19 пункта.

Валютные инвесторы и аналитики оценивают возможный курс дальнейшей монетарной политики Федрезерва США, полагая, что центробанк будет продолжать ее ужесточение.

"Я не думаю, что мы увидели все повышения ставки, и похоже, ФРС продолжит ужесточение монетарной политики", — цитирует агентство Франс Пресс главу стратегии в Optimal Capital Advisors LLC Фрэнсис Стэйси (Frances Stacy).

Следующее заседание ФРС США пройдет 2-3 мая. Почти 87% аналитиков, опрошенных CME Group, ждут повышения ставки регулятора на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%, в то время как остальные 13% прогнозируют ее сохранение на текущем уровне.