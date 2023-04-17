Курс доллара по итогам торгов снизился до 81,4 рубля
Курс доллара по итогам торгов понедельника снизился до 81,4 рубля, юаня — до 11,81 рубля
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Рубль в понедельник укрепился к доллару и юаню, и еще сильнее – к евро: американская валюта завершила торги на уровне 81,4 рубля, китайская – 11,81 рубля, европейская – на уровне 89,15 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 39 копеек, до 81,4 рубля, курс юаня также снизился — на 8 копеек, до 11,81 рубля, курс евро — на 1,04 рубля и составил 89,15 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230417/840400210.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.