МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Рубль в понедельник укрепился к доллару и юаню, и еще сильнее – к евро: американская валюта завершила торги на уровне 81,4 рубля, китайская – 11,81 рубля, европейская – на уровне 89,15 рубля, следует из данных Московской биржи. Yum! Brands завершила продажу ресторанов KFC в России

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 39 копеек, до 81,4 рубля, курс юаня также снизился — на 8 копеек, до 11,81 рубля, курс евро — на 1,04 рубля и составил 89,15 рубля.