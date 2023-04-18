МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов перешел к снижению против доллара и теряет против юаня: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 81,50 рубля, китайской — до 11,83 рубля, следует из данных Московской биржи. Эксперты рассказали, кто и когда свергнет доллар с пьедестала

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышался на 10 копеек — до 81,50 рубля, юаня — на 2 копейки, до 11,83 рубля. По евро сделок расчетами "завтра" пока нет.

Минутами ранее доллар максимально снижался до 81,35 рубля.