Доллар на открытии рынка вышел в плюс и повышается до 81,50 рубля
На открытии торгов доллар укреплялся до 81,5 рубля, юань - до 11,83 рубля
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов перешел к снижению против доллара и теряет против юаня: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 81,50 рубля, китайской — до 11,83 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышался на 10 копеек — до 81,50 рубля, юаня — на 2 копейки, до 11,83 рубля. По евро сделок расчетами "завтра" пока нет.
Минутами ранее доллар максимально снижался до 81,35 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230418/840401527.html
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