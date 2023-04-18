МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник утром незначительно опускается к другим основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры ожидают публикации макростатистики. Экономист спрогнозировал, случится ли на наших глазах крах доллара

По состоянию на 7.47 мск курс евро к доллару рос до 1,0934 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0926 доллара. Курс доллара к иене снижался до 134,45 иены со 134,46 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,07%, до 102,03 пункта.

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика по еврозоне и США, что может отразиться на курсовой динамике евро и доллара. Так, эксперты ждут роста индекса доверия инвесторов к экономике Германии (от Центра исследований экономики Европы, ZEW) в апреле до 15,3 пункта с 13 пунктов в марте.

Также аналитики прогнозируют снижение числа новых домов в США, строительство которых было начато в марте, до 1,4 миллиона с 1,45 миллиона в феврале.

Данные могут повлиять на ожидания рынков по поводу монетарной политики. Очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США запланировано на 2-3 мая. По данным CME Group, 86,7% аналитиков закладывают очередное повышение ставки ФРС в мае — на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых. А в июне 67,6% экспертов ожидают сохранения ставки на уровне 5-5,25% после майского повышения.

Участники торгов также ожидают публикацию в среду "Бежевой книги" (Beige Book) — сводок комментариев ФРС об экономическом положении в стране. Это также может повлиять на ожидания инвесторов по учетной ставке, что может отразиться на курсе доллара.