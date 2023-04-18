МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Китайский юань во вторник немного вырос против доллара США, в то время как инвесторы в основном проигнорировали более позитивные, чем ожидалось, экономические данные в связи с признаками неровного характера восстановления. Россия показала всему миру, что нужно сделать с ценами

В 1-м квартале ВВП Китая вырос сильнее прогноза, так как отмена антиковидных ограничений придала позитивный импульс компаниям и потребителям, но мировые негативные факторы нарисовали довольно непростую картину перспектив.

"В то время как общий показатель ВВП был высоким, мартовские данные указывают на неровный характер восстановления", — говорят в Mizuho Bank.

"Внутреннее потребление было движущей силой восстановления экономики, а вот промышленное производство разочаровало, учитывая сильное оживление экспорта".

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,8814 против 6,8679 в понедельник. На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 6,8758, а на момент написания статьи торговалась 6,8745.

По словам трейдеров, юань почти не отреагировал на данные по ВВП, а ожидания дальнейшего отставания доходности в Китае от доходности в США ограничивали его укрепление. Бангладеш заплатит России за строительство АЭС в юанях

Некоторые участники рынка считают, что Пекин может смягчить денежно-кредитную политику, чтобы поддержать экономику, в то время как ФРС на заседании в мае, скорее всего, повысит ключевую ставку.

"По-моему, данные в целом хорошие, в том числе по ВВП, по потреблению и по занятости, — сказал экономист Guotai Junan International Чжоу Хао. — Думаю, что денежно-кредитная политика в целом останется стимулирующей, а вероятность понижения процентных ставок относительно высока".

К моменту написания статьи индекс доллара снизился до 102,044 от уровня закрытия понедельника 102,103. Пара доллар США/офшорный юань торговалась по 6,8801.