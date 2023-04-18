МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Валюты Австралии и Новой Зеландии в понедельник получили поддержку со стороны данных, указавших на быстрое восстановление экономики Китая, которую усилили сигналы Резервного банка Австралии о склонности к жесткой политике. Австралийцы рассказали, в чем именно ошибся Запад

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,3%, до 0,6722, но столкнулась с сопротивлением в районе 0,6744. Против слабеющей японской иены австралийский доллар вырос до максимума за пять недель 90,43.

Пара новозеландский доллар/доллар США поднялась на 0,2%, до 0,6191, восстановившись от достигнутого в понедельник одномесячного минимума 0,6180.

Валюты Австралии и Новой Зеландии находились под давлением усиления доллара США до выхода сильных данных Китая: в 1-м квартале по сравнению с последним кварталом прошлого года с учетом коррекции на сезонные факторы китайская экономика выросла на 2,2%.

Данные по розничным продажам также превысили прогноз, указав на то, что потребительский спрос поддержит импорт в Китай из Австралии и Новой Зеландии.

Дополнительную поддержку австралийскому доллару оказали протоколы апрельского заседания РБА, из которых следует, что правление активно обсуждало дальнейшее повышение ставок и отсрочило ужесточение политики лишь для того, чтобы получить больше данных.

Члены правления подчеркивали, что ужесточение, вероятно, не завершено и инфляцию необходимо вернуть в целевой диапазон 2%-3% в разумный срок.

Теперь рынки с немного более высокой вероятностью ожидают повышения ключевой ставки РБА от текущего уровня 3,6% на заседании в мае, но шансы на такое развитие событий все равно остаются низкими. Представитель ФРС раскрыла планы регулятора по ставкам

"Из протоколов следует, что для майского заседания РБА еще ничего не предрешено и банк определяет политику от заседания к заседанию", — сказал экономист NAB Тапас Стриклэнд.

По его словам, если РБА спрогнозирует возвращение инфляции к 3% к середине 2025 года, то это может изменить вектор его политики. Если такой прогноз не будет дан, то "банк будет вынужден продолжить повышать ставки, возможно, более чем на 25 базисных пунктов", сказал Стриклэнд.

К запланированному на 2 мая заседанию РБА обновит прогнозы, на которые существенное влияние могут оказать выходящие на следующей неделе данные по инфляции.

Большинство аналитиков ожидают существенного замедления общего роста потребительских цен и считают, что базовая инфляция может оказаться более устойчивой.