МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Курс рубля несколько снижается против основных торгуемых на Московской бирже валют, хотя факторы его укрепления нарастают, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Центробанк готов приступить к пилотированию цифрового рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.52 мск повышается на 22 копейки, до 81,62 рубля, евро — на 45 копеек, до 89,60 рубля, юаня – на 3 копейки, до 11,85 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль "технически перепродан", кроме того, приближается налоговый период апреля, традиционно поддерживающий валюту РФ, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Поэтому более вероятным сценарием видится постепенное укрепление курса российской валюты, которое в любой момент может усилиться при появлении позитивных драйверов", — добавляет он.

На рынке постепенно активизируются экспортеры в преддверии приближающихся налоговых выплат, что поддержит спрос на рубли, комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Торги вторника доллар завершит около отметки 80,5 рубля. Очередного витка ослабления российской валюты в ходе ближайших торгов не ожидаем", — добавляет он.