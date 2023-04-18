МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Если юань все же получит статус новой мировой валюты, то Китай получит беспрецедентную власть, пишет американское издание The Federalist. Китай хочет отменить действующие в Азии правила, заявила глава МИД Германии

В статье отмечается, что Пекин "неустанно трудится" на тем, чтобы расшатать мировую экономику во главе с долларом.

"Значимость утраты долларом США своего господствующего положения трудно переоценить. Администрация Байдена (Джо, президента США. — Прим. ред.) не должна об этом забывать", — напомнили авторы.

Кроме того, американцы в большинстве своем и не в курсе того, какие важные события происходят в мире, ведь СМИ пишут лишь об экс-главе Белого дома Дональде Трампе. Таким образом, жители США не видят, как Китай проводит торговые сделки и операции с важнейшими союзниками Вашингтона в юанях.

"В феврале 2023 года агентство Bloomberg News сообщило, что неизбежное усиление нефтеюаня (используемого при расчетах за черное золото на Ближнем Востоке) — это миф. Прошел месяц, и Саудовская Аравия вместе с ОПЕК начали рассматривать этот вопрос", — поясняет The Federalist.

Если юань все же станет мировой резервной валютой, то Китай получит возможность контролировать снабжение всего мира деньгами, а также влиять на взлеты и падения глобальной экономики.