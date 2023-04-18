МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник днем снижается по отношению к евро в преддверии выхода статистики по США, свидетельствую данные торгов.
По состоянию на 13.22 мск курс евро к доллару рос до 1,0977 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0926 доллара. Курс доллара к иене снижался до 134,03 иены со 134,46 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,37%, до 101,72 пункта.
Аналитики предполагают, что количество новых домов в США, строительство которых было начато в марте, сократилось до 1,4 миллиона с 1,45 миллиона в феврале. Данные будут опубликованы позднее во вторник.
В среду ожидается публикация Бежевой книги — сводки комментариев Федеральной резервной системы об экономическом положении в стране.
А в четверг выйдет статистика по рынку труда. Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 апреля, выросло до 240 тысяч с 239 тысяч на прошлой неделе.
https://1prime.ru/Forex/20230418/840405931.html
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