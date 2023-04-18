МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Рубль во вторник умеренно снижается к доллару, юаню и евро, оставаясь в достаточно узком диапазоне, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Центробанк разъяснил, как можно будет оплатить покупку цифровыми рублями

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.15 мск повышался на 22 копейки, до 81,62 рубля, евро — на 37 копеек, до 89,52 рубля, юаня – на 3 копейки, до 11,85 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составлял 65,6 миллиарда рублей против 23,3 миллиарда по евро и 54,6 миллиарда по доллару.

Доллар при этом повышался к рублю на 0,3%, юань – тоже на 0,3%, евро — на 0,4%.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс российской валюты во вторник умеренно снижается, по сути оставаясь последние дни в достаточно узком диапазоне – фактически консолидируясь около достигнутых уровней.

"Российский рубль во вторник чуть снижается по отношению к доллару, однако в целом остается в узком диапазоне. Стабильность рубля обусловлена стабильностью цен на нефть и приближением налогового периода апреля. Также определенным подспорьем для рубля является снижение американской валюты по отношению к корзине мировых валют", — комментирует Иван Капустянский из УК "Первая".

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) теряет 0,4% до 101,7 пункта, что сигнализирует о спросе на риск. Банк России не планирует дополнительных мер по валютным ограничениям

Стоимость нефти к 16.15 мск снижается на 0,1%, до 84,7 доллара за баррель сорта Brent, оставаясь неподалеку от максимумов последних нескольких недель.

ПРОГНОЗЫ

Вероятно, что в ближайшее время консолидация рубля продолжится на достигнутых курсовых уровнях, а также не исключены его попытки укрепиться, считает Капустянский.

Поддержку рублю оказывает приближение пика налоговых платежей экспортеров, который приходится на следующую неделю, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"На этом фоне компании-экспортеры увеличивают предложение иностранной валюты на рынке", — добавляет он.

Ожидаемый разовый сбор налога на сверхприбыль за прошлые годы с крупного бизнеса может оказать поддержку курсу рубля во втором полугодии, поскольку значимая доля выплат придется на экспортеров, которым придется продавать валюту для этих дополнительных выплат, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".