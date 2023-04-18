ВЛАДИВОСТОК, 18 апр — ПРАЙМ. Установить фиксированный курс рубля нельзя, так как внешние условия меняются, а гибкий курс помогает экономике быстрее реагировать на эти изменения, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в интервью ведущему подкаста Первого канала "Легкие деньги". Курс рубля на Мосбирже снижается против основных мировых валют

На вопрос о том, почему нельзя просто взять и установить нужный курс рубля, он ответил: "Потому что постоянно меняются внешние условия. Гибкий курс помогает экономике более быстро реагировать на те изменения, которые происходят в ценах на товары нашего экспорта (нефть, металл)".

Точно также курс реагирует и на изменения со стороны импорта, добавил Заботкин. Так, в прошлом году импорт значительно осложнился из-за санкционных ограничений, чтобы обеспечивать поставки импорта потребовались большие затраты на транспортировку, расчеты, логистику и так далее. "Более крепкий курс (рубля — ред.), который был в прошлом году, помог компенсировать или смягчить последствия этих изменений на тот период, пока они имели более острые последствия", — добавил зампред ЦБ.

"Сейчас мы видим, что импорт восстанавливается, ну и курс тоже восстанавливается", — отметил он.

Объясняя, почему за основу берется именно курс рубля по отношению к доллару, Заботкин отметил, что раньше доллар использовался многими странами и был основной валютой торговых отношений, кроме того, в течение 40 лет у американской валюты была низкая инфляция, это было "надежное мерило стоимости". Однако сейчас инфляция в США, Великобритании и еврозоне превысила все то, что было предыдущие несколько десятилетий.

Заботкин добавил, что в этих условиях все более спорно сравнивать свою валюту с чем-то, что становится волатильным. Однако для российских граждан важнее не соотношение рубля с долларом или другой валютой, а покупательная способность рубля. "Тот "курс", по которому вы можете обменять свои рубли на корзину товаров и услуг, которые вы потребляете", — отметил зампред ЦБ.