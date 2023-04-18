МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Курс доллара немного замедлил снижение по отношению к евро во вторник после выхода статистики по рынку недвижимости США, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок агрострахования с господдержкой вырос на 47 процентов

По состоянию на 18.02 мск курс евро к доллару рос до 1,096 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0926 доллара, до выхода статистики европейская валюта дорожала до 1,0974 доллара. Курс доллара к иене снижался до 133,99 иены со 134,46 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,36%, до 101,74 пункта.

Трейдеры обратили внимание на американскую статистику. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в марте, сократилось на 0,8% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составило 1,42 миллиона. Показатель ожидался на уровне 1,4 миллиона.

В целом, по словам аналитиков, ослабление доллара поддерживают ожидания рецессии в США, которые, в свою очередь, усилились после волнений в банковском секторе.

"Шок среди американских банков усиливает мысли о том, что США могут войти в рецессию раньше других крупных экономик, что негативно сказывается на долларе", — цитирует газета Financial Times главного валютного стратега Citigroup Эбрахима Рахбари (Ebrahim Rahbari).