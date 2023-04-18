Курс доллара по итогам торгов вторника вырос до 81,45 рубля
Курс доллара по итогам торгов вторника вырос до 81,45 рубля, юаня — до 11,84 рубля
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Рубль во вторник снизился к доллару, юаню и евро: американская валюта завершила торги на уровне 81,45 рубля, китайская – 11,84 рубля, европейская – на уровне 89,39 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 5 копеек, до 81,45 рубля, курс юаня — на 3 копейки, до 11,84 рубля, курс евро — на 24 копейки и составил 89,39 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230418/840410113.html
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