МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Рубль во вторник снизился к доллару, юаню и евро: американская валюта завершила торги на уровне 81,45 рубля, китайская – 11,84 рубля, европейская – на уровне 89,39 рубля, следует из данных Московской биржи. Цена золота растет после двухдневного снижения

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 5 копеек, до 81,45 рубля, курс юаня — на 3 копейки, до 11,84 рубля, курс евро — на 24 копейки и составил 89,39 рубля.