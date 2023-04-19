МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды снижается против доллара и юаня и прибавляет к евро: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 81,65 рубля, китайской — до 11,86 рубля, европейской – теряет до 89,23 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск повышается на 20 копеек, до 81,65 рубля, евро падает на 16 копеек, до 89,23 рубля, юаня — прибавляет 1 копейку, до 11,86 рубля.