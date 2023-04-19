МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в среду утром в целом стабильна перед выходом данных по инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Аналитики ждут замедления годовой инфляции в еврозоне в марте

По состоянию на 8.19 мск курс евро к доллару снижается до 1,0968 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0971 доллара. Курс доллара к иене растет до 134,36 иены со 134,09 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,06%, до 101,81 пункта.

Позднее в ходе торгов будут опубликованы окончательные данные по инфляции в еврозоне за март. Рынки ждут сохранения предварительной оценки, которая предполагала годовую инфляцию в регионе на уровне 6,9% после 8,5% месяцем ранее.

На стоимости доллара при этом может отразиться "Бежевая книга" (Beige Book) — сводка комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США об экономическом положении в стране. Документ будет опубликован позднее в среду и может содержать ориентиры о состоянии экономики США и подсказать дальнейшие действия ФРС по ключевой ставке.

По данным CME Group, 84,6% аналитиков закладывают очередное повышение учетной ставки ФРС в мае — на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых. При том в июне 68,9% экспертов ожидают сохранения ставки на уровне 5-5,25% после майского повышения.

В целом динамика остается слабой, что аналитики объясняют отсутствием достаточных сигналов для уверенного роста. "Волатильность невелика, потому что, как я думаю, нет достаточных свидетельств полномасштабной рецессии, равно как и свидетельств полномасштабного роста", — считает президент и портфельный менеджер Permanent Portfolio Family of Funds Майкл Куджино (Michael Cuggino), которого цитирует агентство Франс Пресс.