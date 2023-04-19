МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Китайский юань снизился в среду, перед решением по ставкам кредитования, которое может стать ключевым фактором усиления импульса восстановления экономики Китая. Названы дни, в которые можно выгодно купить валюту

Торги проходили малоактивно: их объем к середине сессии составил около 11 млрд долларов против среднего значения 15 млрд долларов.

В четверг в Китае будут установлены ключевые ставки по кредитам на год и на пять лет (LPR). Эти ставки устанавливаются 20 числа каждого месяца, и на их основе рассчитывается стоимость потребительских и корпоративных кредитов.

В марте LPR оставались без изменений седьмой месяц подряд. По мнению некоторых аналитиков, превысивший прогноз годовой рост ВВП Китая на 4,5% в 1-м квартале и сильные розничные продажи в марте ослабили вероятность понижения ставок китайскими банками, поэтому их понижение центральным банком маловероятно.

"Такие индикаторы, как инвестиции в инфраструктуру, указывают на продолжение восстановления китайской экономики, поэтому я также не ожидаю скорого понижения норм резервирования капиталов банками", — сказал аналитик Societe Generale Ки Ен Сон.

В последний раз центральный банк изменил эти нормы в марте.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 6,8771, а на момент написания статьи торговалась по 6,8774. Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,8731 против 6,8814 во вторник.

Некоторые аналитики полагают, что центральный банк Китая может понизить ставки, если ФРС поставит цикл ужесточения политики на паузу или просигнализирует о такой возможности. Банк России развеял иллюзии о ключевой ставке в пять процентов

Во вторник президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик сказал, что, вероятно, ФРС повысит ставки еще один раз, а потом продолжительное время не будет менять их. Следующее заседание ФРС запланировано на 2-3 мая.

Рынки прогнозируют, что в ближайшее время юань будет торговаться в узком диапазоне.

"Мы не видим веских причин для выхода пары доллар/юань из диапазона апреля 6,85-6,9", — сказал старший валютный аналитик DBS Филип Уи.

На момент написания статьи индекс доллара поднялся до 101,771 от уровня закрытия предыдущей сессии 101,745.