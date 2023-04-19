МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Рубль в целом стабилизируется: умеренно снижается к доллару, но прибавляет к юаню и евро, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Названы дни, в которые можно выгодно купить валюту

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.36 мск повышался на 16 копеек, до 81,61 рубля, евро снижался на 14 копеек, до 89,25 рубля, юань – на 4 копейки, до 11,80 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти марки Brent падает на 2,3%, до 82,8 доллара за баррель.

Торговая активность долларом с расчетами "завтра" отступила к свои локальным минимумам, комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"На рынке образовался баланс между спросом и предложением валюты – участники торгов ожидают новых стимулов к формированию направленной динамики. В ходе торгов среды доллар может протестировать верхнюю часть целевого диапазона 80-82 рубля на фоне резкого снижения нефтяных котировок. Впрочем, ожидать ощутимого ослабления рубля не приходится. На фоне активизации продаж валюты экспортерами в преддверии налоговых выплат, курс доллара перейдет в нижнюю часть коридора к концу недели", — добавляет он.

Рубль слабо дешевеет к доллару в последние дни, не исключено, что налоговый период апреля не приведет к сильному укреплению курса российской валюты, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".