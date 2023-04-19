МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Стоимость евро снижается по отношению к доллару в среду днем после выхода данных о потребительских ценах в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 6,9 процента

По состоянию на 12.50 мск курс евро к доллару снижается до 1,0930 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0971 доллара.

Курс доллара к иене в то же время растет до 135 иен со 134,09 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,38%, до 102,13 пункта.

Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам марта замедлилась до 6,9% с 8,5% месяцем ранее. Показатель совпал с предварительной оценкой.

Данные об инфляции играют важную роль в принятии решений монетарной политики Европейским центробанком (ЕЦБ). Инвесторы ожидают ужесточения монетарной политики, однако замедление инфляции может смягчить темпы повышения учетной ставки, что негативно для национальной валюты.

Во вторник главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн (Philip Lane) заявил агентству Блумберг, что в следующем месяце целесообразно еще одно повышение ставки рефинансирования, при этом в ближайшие недели должны быть получены данные, которые определят размер этого повышения.