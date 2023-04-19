МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Доминирующее положение доллара в мире торговых сделках слабеет, констатировал в беседе с Business Insider основатель хедж-фонда Bridgewater Associates и миллиардер Рэй Далио. Эксперты рассказали, кто и когда свергнет доллар с пьедестала

Он пояснил, что "доллары — это долг": то есть если у кого-то есть доллары, то он держит долговой актив.

"Поэтому держатели доллара могут сказать: "Я и так уже слишком подвержен риску долга, номинированного в долларах США". Поэтому желания покупать будет меньше", — пояснил он.

До какого-то момента государства были готовы брать этот долг, ведь доллар широко использовался в торговых сделках. Однако из-за юаня тенденция может измениться, полагает Далио. Он напомнил, что Китай уже заключил некоторые торговые соглашения в его национальной валюте, а не в долларе.

Миллиардер также напомнил, что Россия начала переход на расчеты в рубли после того, как страны Запада усилили против нее санкции. Помимо этого, были заморожены и российские активы на сумму в 330 миллиардов долларов, таким образом, Москва потеряла возможность совершать сделки в долларах или евро.

Поэтому, как пояснил инвестор, желание держать долговые обязательства в виде американского доллара уменьшается, как и самой валюты.

"Так что картина спроса-предложения ухудшается, особенно в связи с тем, что нам по-прежнему приходится продавать их за рубежом для финансирования дефицита", — заключил он.