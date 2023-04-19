МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером растет к евро и иене, трейдеры находятся в ожидании действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По состоянию на 18.29 мск курс евро к доллару снижался до 1,096 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0971 доллара. Курс доллара к иене рос до 134,69 иены со 134,09 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,16%, до 101,91 пункта.

По словам аналитиков, на рынках наблюдается небольшой пессимизм, вызванный неопределенностью вокруг дальнейших действий Федрезерва США, что, в свою очередь, приводит к укреплению доллара, который традиционно считается надежным активом.

"Мировые трейдеры, похоже, перешли в оборонительные позиции, поскольку продолжаются дебаты о том, достигла ли ФРС пикового значения ставки в этом цикле повышений", — приводит агентство Франс Пресс комментарий аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Следующее заседание ФРС пройдет 2-3 мая. Более 80% опрошенных CME Group ждут еще одного повышения процентной ставки регулятора на 25 базисных пунктов – до 5-5,25%.