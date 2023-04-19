МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Рубль в среду снизился к доллару, юаню и евро: американская валюта завершила торги на уровне 81,9 рубля, китайская – 11,86 рубля, европейская — 89,58 рубля, следует из данных Московской биржи. Недельная инфляция в России замедлилась до 0,04 процента

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 45 копеек — до 81,9 рубля, юаня – чуть более чем на 1 копейку, до 11,86 рубля, евро повысился на 19 копеек — до 89,58 рубля.