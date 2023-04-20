МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов незначительно повышается к доллару, слегка снижается к евро и стабилен к юаню: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 81,87 рубля, европейской — прибавляет до 89,63 рубля, китайской — стабилен около 11,85 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск снижался на 3 копейки — до 81,87 рубля, евро повышался на 5 копеек — до 89,63 рубля, юаня — практически не менялся около 11,85 рубля.