МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром практически не меняется к другим основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры проявляют осторожность, оценивая перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Названы дни, в которые можно выгодно купить валюту

По состоянию на 8.18 мск курс евро к доллару рос до 1,0956 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0954 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 134,82 иены со 134,69 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 101,94 пункта.

Одним из основных факторов для валютного рынка остается политика ФРС. Очередное заседание регулятора запланировано на 2-3 мая. По данным CME Group, 86% аналитиков закладывают очередное повышение ключевой ставки ФРС в мае — на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых. При этом в июне 61,3% аналитиков ожидают сохранения ставки на отметке 5-5,25% после майского повышения.

Трейдеры оценивают и "Бежевую книгу" (Beige Book) ФРС — сводку комментариев по экономическому положению в США. Как сообщается в документе, экономическая активность в стране практически не изменилась по сравнению с предыдущим отчетом. В том числе производители отметили, что активность не изменилась или немного снизилась, хотя цепочки поставок продолжали улучшаться.

Инвесторы также ожидают статистику по еврозоне и США. Аналитики прогнозируют сокращение дефицита внешнеторгового баланса еврозоны в феврале до 11,9 миллиарда евро с 30,6 миллиарда в январе.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 15 апреля, по мнению экспертов, увеличилось на 1 тысячу с показателя предыдущей недели — до 240 тысяч. А количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США, по прогнозам, в марте сократилось до 4,5 миллиона с 4,58 миллиона в феврале.