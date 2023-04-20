МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В четверг китайский юань немного снизился, но оставался в узком диапазоне. Доллар США торговался при поддержке ожиданий ужесточения политики ФРС, в то время как процентные ставки в Китае остались на прежнем уровне, что вызывает обеспокоенность участников рынка перспективами роста китайской экономики и экспорта.

!Народный банк Китая

ЦБ Китая вновь сохранил основную ставку LPR на уровне 3,65 процента

Укрепление доллара должно ослаблять юань, но, по словам трейдеров, остается неясным, как долго ФРС будет проводить жесткую политику и насколько может снизиться юань, поэтому инвесторы занимают выжидательную позицию и китайская валюта торгуется в узком диапазоне.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 6,8901, а на момент написания статьи торговалась по 6,8896. Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,8987 против 6,8731 в среду.

Как и ожидали аналитики и участники рынка, в четверг центральный банк Китая восьмой месяц подряд оставил на прежнем уровне ставки по программе среднесрочного кредитования (MLF) и ставки кредитования первоклассных заемщиков (LPR).

Ставки LPR на год и пять лет остались на уровнях 3,65% и 4,3% соответственно.

Народный банк Китая также объявил, что оставляет в силе ставку по однолетним кредитам в рамках MLF на уровне 2,75%. Эта программа предусматривает кредитование некоторых финансовых организаций на сумму 170 млрд юаней.

В последний раз ставка по MLF была понижена в августе 2022 года.

"С учетом сильного восстановления экономики, которое показали данные за 1-й квартал, на этой стадии нет необходимости смягчать условия финансирования", — сказал аналитик ANZ Кхун Гох.

По его словам, центральный банк может рассмотреть смягчение политики только в случае ослабления импульса восстановления экономики.

В 1-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года рост ВВП Китая превысил прогноз и составил 4,5%.

" Главное здание ФРС США

Экономисты предрекли повышение ключевой ставки ФРС США

Рынки ожидают, что на заседании в мае ФРС повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, а потом приостановит повышение. Ее руководители сигнализируют о необходимости дальнейшего ужесточения условий финансирования, чтобы замедлить инфляцию, но рынки все равно прогнозируют понижение ставок позднее в этом году.

Доходность в США существенно выше, чем в Китае, поэтому китайские экспортеры придерживают долларовую выручку, не конвертируя ее в юани, что мешает китайской валюте укрепляться, сказал Гох.

На момент написания статьи индекс доллара снизился до 101,961 от уровня закрытия среды 101,968. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,895.