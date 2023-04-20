МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В четверг китайский юань немного снизился, но оставался в узком диапазоне. Доллар США торговался при поддержке ожиданий ужесточения политики ФРС, в то время как процентные ставки в Китае остались на прежнем уровне, что вызывает обеспокоенность участников рынка перспективами роста китайской экономики и экспорта. ЦБ Китая вновь сохранил основную ставку LPR на уровне 3,65 процента

Укрепление доллара должно ослаблять юань, но, по словам трейдеров, остается неясным, как долго ФРС будет проводить жесткую политику и насколько может снизиться юань, поэтому инвесторы занимают выжидательную позицию и китайская валюта торгуется в узком диапазоне.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 6,8901, а на момент написания статьи торговалась по 6,8896. Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,8987 против 6,8731 в среду.

Как и ожидали аналитики и участники рынка, в четверг центральный банк Китая восьмой месяц подряд оставил на прежнем уровне ставки по программе среднесрочного кредитования (MLF) и ставки кредитования первоклассных заемщиков (LPR).

Ставки LPR на год и пять лет остались на уровнях 3,65% и 4,3% соответственно.

Народный банк Китая также объявил, что оставляет в силе ставку по однолетним кредитам в рамках MLF на уровне 2,75%. Эта программа предусматривает кредитование некоторых финансовых организаций на сумму 170 млрд юаней.

В последний раз ставка по MLF была понижена в августе 2022 года.

"С учетом сильного восстановления экономики, которое показали данные за 1-й квартал, на этой стадии нет необходимости смягчать условия финансирования", — сказал аналитик ANZ Кхун Гох.

По его словам, центральный банк может рассмотреть смягчение политики только в случае ослабления импульса восстановления экономики.

В 1-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года рост ВВП Китая превысил прогноз и составил 4,5%. Экономисты предрекли повышение ключевой ставки ФРС США

Рынки ожидают, что на заседании в мае ФРС повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, а потом приостановит повышение. Ее руководители сигнализируют о необходимости дальнейшего ужесточения условий финансирования, чтобы замедлить инфляцию, но рынки все равно прогнозируют понижение ставок позднее в этом году.

Доходность в США существенно выше, чем в Китае, поэтому китайские экспортеры придерживают долларовую выручку, не конвертируя ее в юани, что мешает китайской валюте укрепляться, сказал Гох.

На момент написания статьи индекс доллара снизился до 101,961 от уровня закрытия среды 101,968. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,895.