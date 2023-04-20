МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Курс рубля показывает слабую динамику в четверг утром: немного повышается к доллару и почти не меняется к юаню и евро, следует из данных Московской биржи. Биржевые цены на газ в Европе незначительно снижаются

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.28 мск снижается на 12 копеек — до 81,78 рубля, юаня — колеблется возле уровня предыдущего закрытия в 11,86 рубля, евро — растет на 2 копейки, до 89,6 рубля.

Егор Жильников из Промсвязьбанка полагает, что в ходе торгов четверга доллар продолжит торговаться в диапазоне 81-82 рубля. Аналитик ожидает постепенной активизации экспортеров в преддверии налоговых выплат, что окажет поддержку национальной валюте.