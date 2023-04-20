МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Вклады в индийских рупиях будут востребованы россиянами в гораздо меньшей степени, чем в юанях или дирхамах, такое мнение выразил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. СМИ: Европа хочет создать единую систему страхования банковских вкладов

В России стали появляться вклады в индийских рупиях, в частности такой продукт с 19 апреля запустил Петербургский социальный коммерческий банк. Согласно информации на его сайте, минимальная сумма вклада — 100 тысяч индийских рупий. Срок — до 90 дней, ставка — три процента годовых.

"Разумно предположить, что вклады в индийских рупиях будут востребованы россиянами в гораздо меньшей степени, чем вклады в юанях или дирхамах ОАЭ", — отметил Осадчий.

Кроме того, в 2016 году Индия провела в сжатые сроки и с жесткими лимитами обмен крупных денежных банкнот, что снизило доверие к индийской рупии, напомнил аналитик.

"Так как доллары и евро вытесняются с российского рынка из-за санкций США и ЕС, то россияне вынуждены довольствоваться менее качественными, субоптимальными валютами дружественных стран — в первую очередь, юанями и индийскими рупиями, хотя эти валюты не являются свободно конвертируемыми и существенно менее ликвидны", — отметил он.

За 2022 год рупия девальвировала относительно доллара более чем на десять процентов, добавил эксперт.