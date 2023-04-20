МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Банк России продал на внутреннем рынке юаней с расчетами 19 апреля на сумму 3,7 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Юань снизился после решения ЦБ Китая по ставкам

Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани.

Как анонсировал Минфин, в период с 7 апреля по 5 мая это будут продажи валюты — суммарно на 74,6 миллиарда рублей, примерно по 3,7 миллиарда в день.