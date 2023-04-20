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2023
https://1prime.ru/Forex/20230420/840426280.html
Набиуллина назвала условие для вмешательства ЦБ в работу валютного рынка
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Новости
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ЦБ РФ СОХРАНЯЕТ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПЛАВАЮЩЕМУ КУРСУ, ВМЕШИВАТЬСЯ В РАБОТУ ВАЛЮТНОГО РЫНКА ДОПУСТИМО ЛИШЬ ПРИ УГРОЗЕ ДЛЯ ФИНСТАБИЛЬНОСТИ — НАБИУЛЛИНА ЦБ РФ СЧИТАЕТ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ... ПРАЙМ, 20.04.2023
валюта, рынки, новости
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ СОХРАНЯЕТ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПЛАВАЮЩЕМУ КУРСУ, ВМЕШИВАТЬСЯ В РАБОТУ ВАЛЮТНОГО РЫНКА ДОПУСТИМО ЛИШЬ ПРИ УГРОЗЕ ДЛЯ ФИНСТАБИЛЬНОСТИ — НАБИУЛЛИНА
ЦБ РФ СЧИТАЕТ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ВНОСИТЬ СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется