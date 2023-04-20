МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ СОХРАНЯЕТ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПЛАВАЮЩЕМУ КУРСУ, ВМЕШИВАТЬСЯ В РАБОТУ ВАЛЮТНОГО РЫНКА ДОПУСТИМО ЛИШЬ ПРИ УГРОЗЕ ДЛЯ ФИНСТАБИЛЬНОСТИ — НАБИУЛЛИНА

ЦБ РФ СЧИТАЕТ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ВНОСИТЬ СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ — НАБИУЛЛИНА

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