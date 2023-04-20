МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Переводы в цифровых рублях будут бесплатными для россиян, сказала во время выступления в Госдуме председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. ЦБ работает над функцией автоплатежей в кошельке для цифрового рубля

"Мы определили сумму в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька… Всю эту сумму, а также другие остатки на кошельке — например, если вы получили цифровые рубли от кого-то еще, — можно будет переводить себе или другому человеку без процентов", — объяснила она.

То есть это как минимум в три раза больше, чем сейчас в Системе быстрых платежей.

Ранее стало известно, что ЦБ работает над функцией автоплатежей в кошельке для цифрового рубля. Однако, как заявили в регуляторе, они должны проводиться только с согласия человека. Кроме того, Центробанк заявил о готовности начать пилотирование цифрового рубля.