МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Банк России не может снять ограничения на выдачу наличной иностранной валюты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с отчетом за прошлый год. Набиуллина назвала условие для вмешательства ЦБ в работу валютного рынка

"Здесь, к сожалению, эти ограничения действуют, мы поменять эту ситуацию не можем", — ответила она на соответствующий вопрос.

Глава ЦБ напомнила, что ограничения на выдачу наличных с валютных вкладов были введены в начале прошлого года. "Это связано с тем, что в нашу страну прекратился ввоз наличных, поэтому по этим вкладам был установлен лимит получения наличных 10 тысяч (долларов — ред.) Это покрывало, кстати, по нашим расчетам, 90% всех счетов, вкладов", — отметила она.

Средства свыше этой суммы выдаются в рублях, но по валютному курсу, то есть по сути эти валютные вклады превратились в рублевые с привязкой к валютному курсу, пояснила глава ЦБ. "По новым вкладам (открытым после марта 2022 года – ред.), если люди хотят держать их номинально в валюте, наше регулирование предусматривает, что деньги они смогут получать только в рублях", — отметила она.