МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару после публикации внешнеторговых статданных в еврозоне, свидетельствую данные торгов. Набиуллина назвала условие для вмешательства ЦБ в работу валютного рынка

По состоянию на 8.18 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,0968 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0954 доллара.

Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 134,57 иены со 134,69 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,04%, до 101,93 пункта.

Инвесторы обратили внимание на статданные, согласно которым профицит внешнеторгового баланса еврозоны в феврале составил 4,6 миллиарда евро после дефицита в 30,6 миллиарда в январе. Профицит внешнеторгового баланса зафиксирован в еврозоне впервые с сентября 2021 года. Аналитики ожидали дефицита на уровне 11,9 миллиарда евро.

Позднее в четверг ожидается выход ряда статданных и в США, которые могут повлиять на курс доллара к евро. Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 15 апреля, увеличилось на 1 тысячу с показателя предыдущей недели, до 240 тысяч.

Позже Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует доклад о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Аналитики полагают, что показатель в марте снизился до 4,5 миллиона следок с 4,58 миллиона в феврале.