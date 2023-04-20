МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Человек получит возможность выбирать между использованием цифрового рубля и других форм денег, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Переводы в цифровых рублях будут бесплатными для россиян, заявила глава ЦБ

"Главное, о чем мы будем говорить, это о добровольности. Это будет выбор человека. Например, часть людей не пользуется смартфонами, не будут пользоваться. Для них будут всегда доступны другие формы денег, и наличные, и безналичные, к которым они привыкли", — сказала она в ходе выступления в Госдуме.

Ранее регулятор заявлял, что в России не станут принудительно переводить заработные платы и пенсии в цифровой рубль.

Прототип платформы цифровой нацвалюты был создан в декабре прошлого года. Эмитент и оператор платформы — Банк России. Клиенты смогут открыть электронные кошельки и проводить по ним финансовые операции.