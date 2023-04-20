МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Доллар США и евро в четверг стабилизировались после того, как сильная отчетность американских банков привела к росту ожиданий относительно дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. На открытии торгов доллар снижался к рублю

Morgan Stanley в среду сообщил, что его прибыль за 1-й квартал превзошла ожидания. Другие крупные кредитные организации тоже представили сильные финансовые результаты, что несколько успокоило опасения по поводу банковского кризиса, возникшие после коллапса Silicon Valley Bank и Signature Bank, а также экстренного поглощения Credit Suisse его конкурентом UBS.

Индекс доллара США, который отслеживает стоимость американской валюты против корзины из основных валют, демонстрировал снижение на 0,1%, до 101,89. В пятницу индекс падал до минимума с начала февраля.

Пара евро/доллар выросла на 0,1%, до 1,0964, оказавшись неподалеку от максимума за один год, достигнутого на прошлой неделе.

"Отчетность банков по-прежнему показывает, что ситуация с финансированием в банковской сфере США стабилизируется", — сказал Сим Мох Сионг, валютный стратег-аналитик Bank of Singapore. В результате инвесторы стали меньше рассчитывать на снижение процентных ставок, отметил он.

Комментарии представителей ФРС и ЕЦБ тоже оказали поддержку евро и доллару.

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс в среду заявил, что инфляция остается проблемой, поэтому центральный банк США предпримет меры для ее снижения.

Опрошенные Reuters экономисты ожидают, что ФРС в мае осуществит последнее повышение ставок, на 25 базисных пунктов, а затем будет сохранять их без изменений до конца 2023 года.

Тем временем представитель ЕЦБ Клаас Кнот сообщил, что инфляция в еврозоне слишком высока, поэтому денежно-кредитная политика должны быть "в достаточной степени ограничивающей".

Ожидается, что ЕЦБ в рамках заседания 4 мая повысит ставки уже седьмой месяц подряд, причем большая часть руководителей проголосует за повышение на 25 базисных пунктов, хотя вероятность более значительного повышения тоже пока не исключается.

Трейдеры ожидают дальнейших намеков на перспективы денежно-кредитной политики ФРС от данных по промышленному производству в США, которые выйдут в пятницу, а также от заседания Банка Японии на следующей неделе и заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке (FOMC) в начале следующего месяца, сказал Сим из Bank of Singapore.

Пара новозеландский доллар/доллар США в четверг упала на 0,4%, до 0,6175. Пара достигала минимума с 16 марта после выхода индекса потребительских цен (CPI) Новой Зеландии за 1-й квартал, который оказался ниже прогнозов, хотя и остался вблизи исторических максимумов.

Днем ранее данные по инфляции в Великобритании оказались выше ожиданий, ввиду чего инвесторы стали считать более вероятным повышение процентных ставок Банка Англии в мае.

Пара британский фунт/доллар США на момент написания статьи торговалась без особых изменений, по 1,2430, неподалеку от 10-месячного максимума 1,2545, достигнутого в пятницу.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,12%, до 0,6722. Опубликованный ранее в четверг анализ деятельности Резервного банка Австралии содержал в себе рекомендации по поводу некоторые реформ, включая более сфокусированный мандат в отношении денежно-кредитной политики.

Пара доллар США/японская иена стабилизировалась на отметке 134,64, тогда как в среду впервые за месяц превышала 135,0.