МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к евро и иене перешел к снижению после публикации данных по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. ЦБ не сможет снять ограничения на выдачу средств с валютных вкладов

По состоянию на 17.26 мск курс евро к доллару рос до 1,0983 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0954 доллара, курс доллара к иене снижался до 134,13 иены со 134,69 иены. До выхода статистики доллар дорожал к обеим валютам. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) на 17.26 мск уменьшался на 0,31%, до 101,66 пункта.

Трейдеры обращают внимание на статистику по рынку труда в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 15 апреля, увеличилось на 5 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели, до 245 тысяч. А общее число получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 апреля, составило 1,865 миллиона человек — показатель стал максимальным с ноября позапрошлого года.

Валютные инвесторы также обратили внимание на то, что количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в марте снизилось на 2,4% по сравнению с показателем февраля — до 4,44 миллиона.