МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Рубль в четверг вырос к доллару, юаню и евро: американская валюта завершила торги на уровне 81,56 рубля, китайская – на 11,82 рубля, европейская — на 89,53 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 34 копейки, до 81,56 рубля, а юань – чуть более чем на 3 копейки, до 11,82 рубля, евро — на 5 копеек, до 89,53 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230420/840433002.html
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