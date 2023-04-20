МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Рубль в четверг укрепился к доллару, юаню и евро, несмотря на внешний негатив, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Рубль опускается вслед за нефтью

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 34 копейки, до 81,56 рубля, а юань – чуть более чем на 3 копейки, до 11,82 рубля, евро — на 5 копеек, до 89,53 рубля.

Объем торгов юанем составил почти 88,5 миллиарда рублей против более 94,47 миллиарда по доллару и 36,4 миллиарда по евро.

Июньский фьючерс нефти марки Brent к 19.53 мск снижается на 1,86%, до 83,19 доллара за баррель.

УКРЕПЛЕНИЕ РУБЛЯ

"Рубль немного укрепляется, несмотря на умеренно-негативную конъюнктуру мировых рынков. Нефтяной рынок реагирует на усиление рисков рецессии в США и игнорирует неплохую отраслевую статистику. Российская нефть меньше отвечает снижением на общую динамику", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"В отношении рубля реализуется сценарий восстановительной коррекции, поскольку серия косвенных заявлений властей, таких как управляемый выход иностранного бизнеса из РФ, подтверждают отсутствие необходимости более слабого рубля", — добавляет он.

По мнению Виктора Григорьева из банка "Санкт-Петербург", в первую очередь рубль укреплялся в рамках коррекции.

Юрий Кравченко из "Велес Капитала" замечает, что еще до окончания рабочего дня торговые обороты по паре доллар-рубль с расчетами "завтра" превысили показатели всех предыдущих дней и находились на уровне, максимальном с 10 апреля, когда на рынке еще наблюдалась повышенная активность после резкого взлета курса.

Не исключено, что в четверг к продажам валюты начали постепенно подключаться экспортеры, готовясь к налоговым платежам, пока курс все еще остается вблизи привлекательных максимумов, полагает он.

ПРОГНОЗЫ

"В преддверии налогового периода, объем которого в апреле оцениваем в 2,9 триллиона рублей сложно играть против рубля, поскольку продажи валюты экспортерами могут укрепить его позиции. Краткосрочно российская валюта выглядит нейтрально, что предполагает сохранение в диапазоне 81-82 рубля за доллар", — отмечает Евстифеев из банка "Зенит".

Григорьев из банка "Санкт-Петербург" указывает, что влияние фактора налогового периода постепенно усиливается, но пятницу доллар к рублю может все еще закончить выше 81 рубля.

"Из сигналов в пользу национальной валюты по-прежнему остаются его планомерные покупки перед пиком налогового периода. Пока неясно, будет ли этого достаточно, чтобы избежать дальнейшего ослабления валюты под натиском спекулянтов", — говорит Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

Согласно его прогнозу, доллар будет в пятницу в пределах 81,5-81,8 рубля.