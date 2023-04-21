МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается против доллара и юаня: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 81,67 рубля, китайской — до 11,83 рубля; европейской — стабилизируется около 89,54 рубля, следует из данных Московской биржи. Эксперт оценил, чем нейросети будут заниматься в будущем

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск повышается на 11 копеек, до 81,67 рубля, юаня – на 1 копейку, до 11,83 рубля, евро — стабилизировался около 89,54 рубля.