Курсы доллара и юаня растут на открытии торгов в пятницу
Курс доллара на Московской бирже повышается до 81,67 рубля, юаня - до 11,83 рубля
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается против доллара и юаня: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 81,67 рубля, китайской — до 11,83 рубля; европейской — стабилизируется около 89,54 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск повышается на 11 копеек, до 81,67 рубля, юаня – на 1 копейку, до 11,83 рубля, евро — стабилизировался около 89,54 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230421/840435785.html
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